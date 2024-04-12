Вдова Градского рассказала о его отношении к Кунгурову

Вдова Александра Градского в эфире программы «Малахов» рассказала, каким мэтру запомнился оперный певец Евгений Кунгуров.

© Вечерняя Москва

Градский был наставником артиста на проекте «Голос». Они работали вместе на протяжении несколько месяцев. В финале певец уступил только Дине Гариповой. После проекта артист начал регулярно выступать, сниматься в телепередачах и работать на ТВ.

— Женю запомнила как красивого человека! В нем редкое сочетание внешней красоты и внутренней. И большого таланта. Градский гордился им, восхищался и радовался. Помню, как говорил: «Посмотри, какой парень, какой красавец, какой тембр, голос!» Саша ценил его и считал, что у Жени большое будущее. Жаль, что он так рано ушел. Светлая память, — вспомнила она.

8 апреля певец покончил с собой в центре Москвы. Тело артиста нашли недалеко от его дома на Зоологической улице. Заслуженный артист РФ оставил жене послание, из которого было ясно, что мужчина не хочет жить. После этого он перестал выходить на связь.

Поклонники знаменитости отправились изучать его социальные сети, где обнаружили тревожную видеозапись. Родители узнали о трагической кончине сына от его супруги. В одном из недавних интервью родственники рассказали о том, что в последнее время беспокоило артиста.

Шоумен и промоутер Сергей Дворцов также сообщил, что на последнем концерте певец будто бы «не мог собраться».