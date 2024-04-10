Отмена концертов Сукачева не коснется двух столиц

Московским и питерским поклонникам творчества Сукачева не стоит беспокоиться, сказали в эфире НСН представители музыканта, а организаторы отмененных концертов пока молчат.

Апрельские концерты Гарика Сукачева в Москве и Санкт-Петербурге состоятся, несмотря на отмену весенних выступлений в других городах России, сообщили НСН представители музыканта.

Ранее 10 апреля в соцсетях Сукачева сообщили об отмене концертов в Ижевске, Казани, Самаре, Ульяновске, Уфе и Челябинске. Отмечалось, что организаторы концертов «сделали невозможным выступление» артиста, после чего с ними прекратили сотрудничество.

«В Петербурге и Москве концерты состоятся», - пообещала собеседница НСН.

Вместе с тем представители Сукачева не стали уточнять, в чем конкретно «налажали» организаторы и пройдут ли отмененные концерты в другие сроки. Ранее в команде музыканта заверили, что сделали все возможное, чтобы концерты все-таки состоялись.

«Организаторы не выполнили ряд важных условий, необходимых для того, чтобы наши концерты прошли на высоком уровне качества звука, света и вашего комфорта», - отмечалось в соцсетях Сукачева.

Кроме того, там были указаны телефоны организаторов (ООО "Бэст Ивэнтс Раша " и ООО «Атомик Арт»), к которым предлагалось обратиться по вопросам, связанным с возвратом билетов.

Корреспондент НСН попытался дозвониться по указанным номерам, однако там либо не брали трубку, либо включался автоответчик.

Весенний тур Сукачева должен был начаться с концерта в Ижевске 12 апреля. До конца этого месяца музыкант планировал выступить в Казани (14 апреля), Санкт-Петербурге (19 апреля), Москве (21 апреля) и Ульяновске (29 апреля). Концерты в Самаре, Уфе и Челябинске были запланированы на май.

В ноябре 2023 года Гарик Сукачев объяснял «Культурному гиду НСН», почему его следующие концерты состоятся только в апреле 2024 года.

«В этом году мы не будем играть ничего в силу того, что я занят в театре, у меня нет на это времени. Концерты перенесли, к сожалению. Я был нездоров в этом году, у меня за один год была не одна операция, поэтому мне нужно еще какое-то время для того, чтобы прийти в норму, опять бегать и прыгать. И по этой причине тоже мы все перенесли на весну. Надеюсь, к весне я восстановлюсь, все просто», - отмечал Игорь Иванович.

Вместе с тем спектакль Сукачева «САШАШИШИН» с успехом идет в 2024 году в московском театре «Современник». Ближайшие показы запланированы на 24 и 25 апреля, отмечает «Радиоточка НСН».