«Перекрасим в черный»: замок Аллы Пугачевой ждут серьезные изменения

Стас Барецкий планирует перекрасить замок певицы Аллы Пугачевой в черный цвет. Об этом он рассказал «Страстям».

В Сети появились слухи о скором возвращении Аллы Пугачевой в Москву. Якобы, певица может приехать в свой замок в Грязи уже этим летом. Жители деревни рассказывают, что сейчас в доме певицы кто-то есть — по вечерам в окнах зажигается свет. Периодически на территорию замка приезжает садовник.

Шоумен Стас Барецкий, который ранее заявлял, что стал новым владельцем недвижимости Пугачевой, подтвердил грядущий визит певицы.

«Алла Борисовна собирается приехать, я её жду. Нужно подписать кое-какие бумаги по замку! Жить будет у меня в замке в деревне Грязь, я ей сдам комнату», — заявил он.

При этом Барецкий не отказался от своих планов открыть в поместье Пугачевой морг — он планирует обновить особняк не только изнутри, но и снаружи.

«Морг мы потихоньку делаем, летом надеюсь откроем. Также я хочу замок перекрасить в черный цвет и повесить большую светящуюся надпись „Морг“ на замке», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, как Пугачева может получить деньги за недвижимость в Грязи.