Певица Юлия Савичева рассказала, что ее едва не сбили самокатчики

Певица Юлия Савичева пожаловалась в соцсетях на самокатчиков, которые едва ее не сбили. Артистка отметила, что находилась в пешеходной зоне, где были дети.

«Я в гневе! Вышла погулять, погода прекрасная: солнце, воздух, весна. Иду, наслаждаюсь и внезапно в миллиметре от меня пролетают самокатчики на бешеной скорости. Пытаюсь прийти в себя...следом пролетают на такой же скорости доставщики, чуть не сбив меня, а я шла по пешеходной зоне, где также ходят дети, между прочим. Когда же это закончится? Когда начнут как-то регулировать эти адские гонки на выживание? Почему не срабатывают ограничители скорости для самокатов и скутеров в пешеходных зонах? Почему они в принципе ездят на таких скоростях и не проявляют уважения к людям? Я в шоке», — высказалась исполнительница.

В 2024 году на электросамокатах появились номерные знаки по типу тех, что устанавливаются на автомобили. Они нужны для того, чтобы камеры видеонаблюдения могли автоматически фиксировать правонарушения со стороны пользователей электротранспорта.

Недавно в Челябинске взыскали 500 тысяч рублей с подростка, сбившего на самокате 77-летнюю пенсионерку. Женщина получила перелом плечевой кости со смещением. Инцидент произошел еще в октябре 2022 года, но заседания затянулись. В ноябре прошлого года Центральный районный суд лишь частично удовлетворил исковые требования. С родителей мальчика тогда взыскали 350 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и еще 13 тыс. рублей за расходы на лечение, однако прокурору удалось обжаловать указанное решение. Теперь пенсионерка получит от законного представителя подростка полмиллиона рублей.