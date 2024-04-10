Ивлеева избавилась от доли в новом баре в центре Москвы

Блогер Анастасия Ивлеева решила избавиться от доли в недавно открывшемся столичном баре Nudles, который расположен в Столешниковом переулке. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, теперь полноценным владельцем заведения будет новосибирский ресторатор и бизнесмен Александр Пичугин.

«После скандала блогерша вышла из числа учредителей ООО "Блеск", которому и принадлежит заведение», - говорится в публикации.

Бар Nudles открыл свои двери для посетителей в двадцатых числах марта.

В меню были представлены коктейли с отсылками к скандальной вечеринке Ивлеевой. Так, в заведении продавались напитки под названием «Слезы Ивлеевой», «Почти голый коктейль» и «Коктейль с извинениями». Однако все позиции с намеками убрали из меню после технического открытия, указал канал.

Напомним, что 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла так называемая «голая» вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой, в которой приняли участие звезды шоубизнеса. После публикации кадров с вечеринки разразился скандал.

Ранее Shot сообщил, что бизнес-партнера блогера Насти Ивлеевой, основателя компании «Масло медиа» Александра Пичугина требуют признать банкротом.