$92.75+0.17100.75+0.52
Войти в почту

Тяжелобольного актера Брюса Уиллиса засняли на прогулке

Тяжелобольной Брюс Уиллис впервые за долгое время появился на публике. Фотографии опубликованы на сайте The Mirror.

Тяжелобольного Брюса Уиллиса впервые за долгое время засняли на прогулке
© globallookpress.com

69-летнего Брюса Уиллиса заметили после прогулки вместе с его ассистентом в Калифорнии. Голливудского актера засняли на пассажирском сиденье автомобиля, за рулем которого сидел помощник. Актёр был одет в темно-синий свитер и красную футболку.

У Брюса Уиллиса есть трое детей от актрисы Деми Мур. Они воспитали дочерей Румер, Таллулу и Скаут. Артисты прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Влюбленные воспитывают двух дочек: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур

В феврале 2023-го семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. В конце марта Деми Мур показала редкое фото артиста. На снимке звезда «Крепкого орешка» позировал вместе с внучкой Луэттой, которую родила его дочь Румер.

В мире
Шоу-бизнес
Эмма Хеминг
Мур Деми
Брюс Уиллис
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости