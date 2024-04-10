Тяжелобольного Брюса Уиллиса впервые за долгое время засняли на прогулке

Тяжелобольной Брюс Уиллис впервые за долгое время появился на публике. Фотографии опубликованы на сайте The Mirror.

69-летнего Брюса Уиллиса заметили после прогулки вместе с его ассистентом в Калифорнии. Голливудского актера засняли на пассажирском сиденье автомобиля, за рулем которого сидел помощник. Актёр был одет в темно-синий свитер и красную футболку.

У Брюса Уиллиса есть трое детей от актрисы Деми Мур. Они воспитали дочерей Румер, Таллулу и Скаут. Артисты прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Влюбленные воспитывают двух дочек: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур

В феврале 2023-го семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. В конце марта Деми Мур показала редкое фото артиста. На снимке звезда «Крепкого орешка» позировал вместе с внучкой Луэттой, которую родила его дочь Румер.