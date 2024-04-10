Появились подробности жизни неизвестного внука Аллы Пугачевой
Певица Алла Пугачева отдала «названного внука» на воспитание своему водителю Игорю Польшикову, пишет KP.RU со ссылкой на знакомых семьи. Издание отмечает, что мужчина живет неподалеку от дома Примадонны в деревне Грязь.
Польшиков, по его данным, получает на воспитание ребенка около 200 тысяч рублей в месяц. Мальчик по имени Евгений родился в 2011 году в неблагополучной семье брата певицы. Артистка решила уберечь ребенка от такой среды и оформила над опеку над своим внучатым племянником. В прошлом году скончалась мама мальчика в возрасте 48 лет.
Ранее стало известно, что Алла Пугачева собирается приехать в Россию летом этого года. При этом артистка, которую хотят признать иноагентом, пробудет в Москве всего один день.
До этого музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев рассказал, что актер и музыкант, внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков безуспешно пытается построить карьеру клипмейкера и режиссера в США. Он отметил, что это большая страна, где сыну Кристины Орбакайте приходится буквально «жить от проекта к проекту».
По его словам, Пресняков сам решил переехать в Америку. Бабичев уверен, что в России ему связи и деньги семьи были бы куда полезнее, чем в США. Он также не исключил возвращения Преснякова в Россию, если «дела там пойдут совсем плохо».