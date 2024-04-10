Айза объяснила, зачем встретилась с экс-бойфрендом Виктории Бони в Дубае

Блогерша и бизнесвумен Айза объяснила поклонникам, зачем встретилась с бывшим возлюбленным Виктории Бони в Дубае. Она высказалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Недавно Айза приехала вместе с сыновьями в Дубай. Накануне блогерша с детьми отправилась на экскурсию по ночному городу. Их сопровождал бывший возлюбленный Виктории Бони Руслан Гасанов. Он отвез бизнесвумен и ее наследников в парк аттракционов.

Интернет-пользователи предположили, что у Айзы и Руслана Гасанова начался роман. Однако блогерша опровергла слухи. Она заявила, что экс-бойфренд Виктории Бони является другом Гуфа (настоящее имя. — Алексей Долматов), который им помогает.

«Так как мы тут ничего не знаем и не особо мобильны, Леша попросил Руслана о нас немного позаботиться!» — объяснила Айза.

Блогерша воспитывает старшего сына Сэма от рэпера Алексея Долматова (Гуфа) и младшего Элвиса от бизнесмена Дмитрия Анохина. В январе Айза рассказала, что прекратила общение с бывшими мужьями. Знаменитость также опровергла слова Гуфа о том, что якобы настраивает Сэма против исполнителя.