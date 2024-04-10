Собчак раскрыла обманувшего российских звезд афериста

Журналистка Ксения Собчак раскрыла личность афериста, который месяцами обманывал российских звезд и своих возлюбленных. Соответствующий фильм опубликован на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Российский дизайнер Катя Добрякова в интервью Собчак рассказала о своем романе с колумбийским виолончелистом Анджело Торресом, который называл себя наследником богатой семьи, но фактически жил за ее счет. По словам героини выпуска, Торрес носил вещи из ее гардероба, не оплачивал покупки и не интересовался тратами на их совместную жизнь.

Кроме того, Торрес сумел ввести заблуждение знаменитых приятелей Добряковой, в числе которых оказались певец Дима Билан, артистка Пелагея и телеведущий Андрей Малахов. Мужчина утверждал, что владеет несколькими домами в Колумбии и пентхаусом в Москве, а также имеет бизнес в сфере моды с четырьмя тысячами сотрудников и фирму по поставке авокадо в Россию.

«Целая свита из колумбийских ребят. Там были охранники и две няни. Он говорил о своих лошадях и имениях в разных концах света. Он очень много говорил о любви к Кате», — высказалась Пелагея об ужине с Торресом и Добряковой в ресторане, после которого он закрыл их счет. «Девчонки провожали меня так, как будто я выиграла Олимпиаду», — заявила обманутая.

Однако через несколько месяцев Торрес поссорился с Добряковой, когда она поинтересовалась, планирует ли он вернуть ей потраченные на него деньги. Мужчина обозвал возлюбленную и ушел из ее дома, после этого они перестали общаться и более не встречались. На тот момент дизайнер была беременна их общим ребенком, теперь она уже родила сына, которого мошенник так и не увидел.

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Впоследствии выяснилось, что параллельно с Добряковой аферист состоял в романтических отношениях и с другими женщинами. Как минимум двух партнерш он тоже бросил беременными. В фильме Собчак некоторые из них также раскрыли подробности его обмана.

В январе 2023 года сообщалось, что руководство ювелирного салона Darvol обмануло россиянку на 700 тысяч рублей.