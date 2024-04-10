Стала известна стоимость квартиры Агутина и Варум в Лос-Анджелесе

Супруга музыканта Леонида Агутина, певица Анжелика Варум, уже полгода проживает в апартаментах в Лос-Анджелесе вместе с дочерью. Стоимость жилья знаменитости составляет более двух миллионов долларов (примерно 196 миллионов рублей).

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По данным kp.ru, недвижимость площадью 300 квадратных метров зарегистрирована на самого Агутина и расположена в элитном районе Голливуда. Супруги приобрели ее еще в 2013 году.

Анжелика Варум последнее время почти не появлялась на публике и не выступала на крупных мероприятиях в России. Варум даже пропустила августовский юбилейный концерт супруга. Агутин объяснил это болезнью жены. Однако в начале ноября прошлого года Варум впервые за последние два года все-таки вышла на сцену. Она исполнила песни вместе с Агутиным во время концерта в Казахстане.

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина Елизавета имеет гражданство США и проживает там с детства. Из-за плотного гастрольного графика музыканты отправили дочку жить к бабушке в Майами. Сейчас девушка строит музыкальную карьеру в группе Bruvvy band, но творчество пока не приносит плодов.