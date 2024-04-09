Арзамасова подтвердила слухи о беременности

Актриса Елизавета Арзамасова и спортсмен Илья Авербух ждут второго ребенка. Об этом актриса сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Лиза Арзамасова объявила о беременности, опубликовав видеоролик, на котором видно, что она глубоко беременна. Она позировала в свитере, который подчеркнул живот. В видео также был муж Арзамасовой. По всей видимости, актриса на последних месяцах беременности. В комментариях подписчики и друзья пары поздравили их. Слухи о беременности звезды ходили несколько недель, однако пара их не подтверждала.

Хореограф на 22 года старше своей избранницы. Пара скрывала свой роман, однако в сентябре 2020 года Авербух и Арзамасова публично подтвердили отношения в эфире шоу «Вечерний Ургант», а через три месяца поженились. У супругов есть общий сын Лев, мальчик родился 14 августа 2021 года.

Авербух также воспитывает 19-летнего сына от фигуристки Ирины Лобачевой. Молодой человек с 13 лет жил со знаменитым отцом, но в 2022 году съехал от него в отдельную квартиру. Основатель «Ледникового периода» не был против такого решения, он сам арендовал апартаменты для первенца и его возлюбленной рядом со своими, чтобы чаще с ними видеться.

Спортсмен недавно признался, что хотел бы завести еще детей и дожить до их 20-летия, поэтому не исключил возможности скорого пополнения в семье.