Бузова призвала учить российских детей тонкостям секса

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что в российских школах нужно ввести сексуальное образование как отдельный предмет. Об этом пишет PeopleTalk.

«В школах должно быть секс-просвещение как отдельный предмет. Нас никто не учил, как правильно строить отношения. Мы все делаем по наитию. Учителя в школе, по сути, заменяют родителей. И зачастую ребенку в подсознание закладываются не очень хорошие примеры», — заявила Бузова.

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По словам артистки, в ее время многие парни узнавали о сексе из кассет, которые тайком брали у взрослых. Исполнительница считает, что среди подростков надо воспитывать «эстетику сексуальной жизни». Например, отметила Бузова, девушкам и молодым парням нужно объяснять, что надо предохраняться во время полового контакта.