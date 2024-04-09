Продюсер раскрыл размер гонорара Пугачевой в Европе

Певица Алла Пугачева запросила 50 тысяч евро за один концерт в Германии. Гастроли должны пройти осенью. Об этом рассказал концертный директор Сергей Лавров.

«Мне рассказали, что Пугачева запросила у организаторов в Германии 50 тысяч евро за один концерт, столько она хочет получить на руки», — передает слова Лаврова NEWS.ru.

Он добавил, что эта сумма представляется слишком скромной для певицы с учетом ее статуса, поскольку на сегодняшний день даже артисты нижнего ранга получают такие же гонорары.

Продюсер отметил, что в случае, если Примадонна все же решит отправиться в гастрольное турне по Европе, это не будет сделано ради денег, а скорее для того, чтобы продемонстрировать всем в России, что она все еще способна выступать и гастролировать. Тем не менее, Лавров выразил сомнения относительно реализации этого плана.

Шансы на реализацию данного гастрольного тура невысоки, учитывая состояние здоровья Пугачевой — певица, по словам продюсера, «едва ходит». Ей необходимы музыканты, но многие из них расстались с ней. Лавров отметил, что гастроли за границей, особенно в Европе, не являются высокодоходным мероприятием. Почти половина дохода уходит на налоги, включая НДС, который значительно превышает те ставки, что применяются в России. Кроме того, аренда площадки, технического оснащения, услуг организаторов стоит гораздо дороже, чем в РФ, заключил концертный директор.

Продюсер раскрыл планы Пугачевой о туре по Европе

Недавно Алла Пугачева выпустила свой первый альбом за последние 16 лет — это концертная запись ее выступления в Кремле. Всего за пару дней только на одной из российских музыкальных платформ она заработала более 20 миллионов рублей за счет скачиваний, что эквивалентно почти 200 тысячам евро.