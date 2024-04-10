Стало известно о многомиллионных убытках компании Харламова

Cеть ресторанов быстрого питания Hot Dog Bulldog, которая частично принадлежит российскому комику, резиденту шоу Comedy Club Гарику Харламову, потеряла более 30 миллионов рублей. О многомиллионных убытках бизнеса артиста сообщает KP.RU.

По данным издания, в 2023 году компания Харламова принесла убытки в размере 33,3 миллиона рублей. В предыдущие годы ситуация была хуже: в 2021 году Hot Dog Bulldog потеряла 63 миллиона рублей, а в 2022 году — 56 миллионов рублей.

Помимо этого, стало известно об убытках другого бизнеса комика — компании «Бульдог», которая также занимается ресторанной деятельностью. Уточняется, что в 2023 году этот бизнес принес Харламову 970 тысяч рублей убытков.

Харламов угодил в скандал из-за Канделаки

Ранее сообщалось, что компания по доставке продуктов ведущей телепрограммы «Едим дома!», актрисы Юлии Высоцкой потеряла более восьми миллионов рублей. Проект предлагал услуги «умной доставки» продуктов: приложение на смартфоне следило за тем, какие рецепты пользователь смотрит в интернете, искало в магазинах необходимые для этого продукты и помогало оформить доставку.