Песню Шнурова проверили на «фейки» о губернаторе Петербурга

СПбГУ по заказу правоохранительных органов провел экспертизу песни лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова «Покаянная», в которой была критика губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, специалистов попросили оценить, есть ли в песне признаки распространения ложной информации, и не наносит ли она урон репутации Беглова.

Заключение экспертов датировано 15 марта 2024 года.

Композиция была представлена публике в начале 2022 года и стала ответом на критику петербургских чиновников другой песни Шнурова — «Пока так», в которой музыкант жаловался плохую уборку города и вопрошал: «А где бегловская лопата — где и что она гребет?». После выхода «Покаянной» глава города заявил о том, что «идет полнейший саботаж, дискредитация власти» и пообещал, что этим вопросом займутся правоохранительные органы.

Проанализировав композицию, эксперты сочли, что в ней содержится намеренное распространение «фейка». Его они увидели во фразе музыканта: «Мне эту песню просто очень нужно спеть».

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При этом всю «Покаянную» они охарактеризовали как саркастическую, однако посчитали, что в песне нет признаков донесения фейковой информации под видом достоверной. Однако, по словам специалистов, композиция способна повлиять на отношение слушателей к губернатору.

«Одностороннее предъявление информации, несомненно, может повлиять на отношение публики к губернатору Петербурга А. Д. Беглову и может оказать влияние на его репутацию, честь и достоинство»,— заключили эксперты.

Ранее глава монашеско-рыцарского ордена «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов подал иск в Замоскворецкий суд Москвы в отношении фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова. По мнению истца, своими действиями Шнуров пропагандирует асоциальный образ жизни и неуважение к обществу.