Стало известно о помолвке Леди Гаги с ее возлюбленным

Певицу Леди Гагу заметили во время прогулки по Голливуду с помолвочным кольцом на безымянном пальце. Об этом сообщает Page Six.

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Знаменитость появилась на публике в наряде черного цвета. Поп-исполнительница надела рубашку, длинное пальто, легинсы, туфли на каблуках и солнцезащитные очки. Журналисты заметили на безымянном пальце Леди Гаги кольцо с бриллиантом, передает издание.

Певица состоит в отношениях с предпринимателем Майклом Полански с 2019 года. До этого Леди Гага отменила помолвку со своим менеджером Кристианом Карино после двухлетних отношений.

В свою очередь американская актриса и фотомодель Меган Фокс разорвала помолвку с женихом Колсоном Бейкером, более известным как музыкант Machine Gun Kelly. При этом, по словам модели, все, что она может сказать о Бейкере, так это то, что рэпер является ее «душой-близнецом», с которым у нее всегда будет связь, несмотря ни на что.

Весной прошлого года стало известно, что президент США Джо Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре и искусству Белого дома. В опубликованном сообщении подчеркиваются достижения артистки, которая 13 раз становилась обладательницей музыкальной премии «Грэмми».