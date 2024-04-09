Яна Рудковская анонсировала запуск собственного бренда косметики

Продюсер Яна Рудковская сообщила о запуске собственного косметического бренда. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

© Рassion.ru

49-летняя бизнесвумен запускает собственный бренд уходовых средств под названием Code de Beaute. Жена Евгения Плющенко призналась, что минувшей осенью вместе с бывшими менеджерами Danone и «Дикси» Владимиром Котенко, Алексем Клочковым и Виталиусом Паулюсом основала ООО «Красота в деталях». Запустить бренд знаменитость планирует уже осенью.

«Это будет эксклюзивное производство», — заверила Рудковская.

Напомним, Рудковская начала свою карьеру в 1998 году. Знаменитость занималась предпринимательской деятельностью, а также продюсировала звезд шоу-бизнеса, в частности певца Диму Билана.

С 2009 года состоит в браке с фигуристом Евгением Плющенко. Звездные супруги воспитывают двух сыновей. Первенец Александр родился в 2013-м. В 2020-м у пары появился второй ребенок.

Ранее Рудковская рассказала, что ее критикуют за фото «помпезных» завтраков.