Телекритик Горбунов рассказал, когда Урганта вернут на ТВ

Телеведущего Ивана Урганта могут вернуть в эфир Первого канала к началу нового телесезона, это наиболее подходящее время для его возвращения. Об этом рассказал телекритик Александр Горбунов.

— Если это случится осенью, то это будет неплохой информационный повод, который привлечет внимание. Поэтому имеет смысл сделать это в начале телесезона, а не сейчас, под конец, для пары выпусков, — сказал Горбунов.

По словам телекритика, передача может сменить формат с ежедневной на еженедельную. Студия, в которой раньше снимали «Вечернего Урганта», разобрана. В настоящее время в ней разместили шоу «Мечталлион» с Дмитрием Хрусталевым. Однако это не станет проблемой и новую студию соберут быстро, — это нормальный на телевидении процесс, передает NEWS.RU.

Ургант снялся в главной роли в фильме журналиста Николая Солодникова. Режиссер опубликовал постер будущей киноленты, предположительно, основанной на рассказе Юрия Казакова «Во сне ты громко плакал». Российская актриса Яна Поплавская в своем личном блоге прокомментировала возвращение телеведущего, отметив, что «настал черед и Вани Урганта».