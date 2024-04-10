Лариса Гузеева высмеяла хейтера Леры Кудрявцевой

Актриса Лариса Гузеева заступилась за телеведущую Леру Кудрявцеву. Соотвествующий комментарий появился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Лера Кудрявцева опубликовала фотографию со съемок программы «Звезды» на НТВ. Телеведущая предстала перед камерой в ярко-розовом платье-макси, которое подчеркнуло ее фигуру. Знаменитость также надела блестящие серьги. Ей сделали укладку и макияж с черными тенями и блеском для губ. Лера Кудрявцева позировала на костыле со стразами. Одна из хейтерш заявила, что телеведущая могла бы сфотографироваться и «без палки». Лариса Гузеева ответила ей.

«Даже этому завидуете. Несчастная», — написала актриса в комментариях.

В феврале Лера Кудрявцева получила серьезную травму колена. Оказалось, у знаменитости порвана крестообразная передняя связка в колене и перелом мыщелка тазобедренного сустава. Телеведущей потребуется более полугода, чтобы восстановить ногу. Лера Кудрявцева также заявляла, что похудела на два килограмма после инцидента, поскольку не могла есть из-за сильной боли.