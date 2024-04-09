Певец Филаретов рассказал о последней встрече с Евгением Кунгуровым

Оперный певец Никита Филаретов рассказал «Газете.Ru», что звезда шоу «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Евгений Кунгуров, скончавшийся 8 апреля, во время их последней встречи в феврале этого года был «радостным и довольным». Певец назвал артиста талантливым человеком и отметил, что «ничего не предвещало» беды.

«Мы познакомились на моей родине, в городе Владимир, куда Женя приезжал петь на гала-концерте международного конкурса «Звездные врата», это было в 2014 году. И с этого момента у нас было очень хорошее дружеское общение. Виделись последний раз в феврале в Государственном Кремлевском дворце, долго сидели в буфете, много и обо всем разговаривали. Ночами переписывались. Ничего критичного не предвещало. Светлый был человек, очень талантливый. Не могу поверить, что больше не услышу от него: «Здарова, отец Филарет» (он меня всегда так называл от фамилии). Да, у него было не всегда стабильное состояние. Внешне сильно это не проявлялось. Когда мы с ним виделись в феврале 2024 года в Кремле, он отлично выглядел, был радостным и довольным», — сказал он.

В свою очередь оперный певец Дмитрий Ульянов заявил «Газете.Ru», что не может поверить в версию о самоубийстве Кунгурова. А солистка камерной сцены Большого театра Злата Рубинова добавила, что не может «говорить о нем в прошедшем времени».

8 апреля РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что возле дома на Зоологической улице в Москве было найдено тело оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова. По предварительным данным, он покончил с собой.

Другой источник из экстренных служб рассказал агентству, что незадолго до смерти артист отправил сообщение жене, что та найдет его мертвым в ванной. Супруга певца, которая находилась в другом городе, вызвала спасателей и психолога в квартиру. Этот же источник добавил, что, предположительно, у мужчины были проблемы с психическим здоровьем.

По данным Telegram-канала Mash, Кунгуров и его вторая жена Ирина находились в бракоразводном процессе. По информации канала, летом 2023 года супруга артиста обратилась в Пресненский суд с иском о расторжении брака, однако заявление вернули с пометкой, что оно подано не по месту постоянной регистрации певца.

Евгений Кунгуров родился 18 июля 1983 года. С января по ноябрь 2022 года он был постоянным солистом Калининградского областного музыкального театра. Кунгуров также стал заслуженным артистом России, Чечни и Ингушетии.

Важным событием в карьере Евгения Кунгурова стало его участие в первом сезоне популярного вокального шоу «Голос». Он попал в команду Александра Градского и дошел до финала, уступив будущей победительнице Дине Гариповой.