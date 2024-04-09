Понаровская рассказала, как Пугачева перешла ей дорогу

За скандалом Понаровской и Пугачевой ранее наблюдали многие их коллеги. В узких кругах даже считали, что именно Алла Борисовна поспособствовала тому, чтобы Понаровскую убрали с эстрады и не дали ей развить карьеру на должном уровне, однако, сама Примадонна смеется и на все эти слухи отвечает одинаково: так считают те, кто хочет прикрыть отсутствие личных перспектив или умений характерностью Примадонны.

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Сама Ирина тоже не считает, что Пугачева уничтожила ее карьеру. Хотя неприятных ситуаций и споров у нее с Аллой было предостаточно.

«Была неприятная ситуация, со мной говорили как с эдакой слегка чокнутой: «Ой, а кто это? Ой, да что вы? Да не голубая ли кровь у вас? Иди к своим царям и прадедам!» — вспомнила одну из сотен ситуаций.

Тем не менее конкурентка Пугачевой циклиться на моментах из прошлого не собирается. Она отмечает, что в ее насыщенной жизни достаточно интересного, много различных дел и занятий, поэтому думать о том, как ее воспринимала Примадонна 30 лет назад ей вовсе не хочется.