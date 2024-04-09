Оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров покончил с собой в возрасте 40 лет. Его тело нашли возле дома на Зоологической улице, в центре Москвы. Несколько Telegram-каналов сообщили, что заслуженный артист РФ незадолго до смерти написал супруге о том, что он хочет покончить с собой, и перестал отвечать на звонки. Женщина обратилась в службу спасения, но было уже поздно. У артиста остались двухлетняя дочь и восьмилетний сын.

Евгений Кунгуров был солистом Калининградского музыкального театра, соведущим программы «Романтика романса». Российские зрители знают его по проектам «Голос» (его наставником был Александр Градский), «Один в один!» и «Большая опера». В октябре 2023 года певцу присвоили звание заслуженного артиста России, он также носил звания заслуженного артиста Чечни и Ингушетии.