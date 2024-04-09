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Звезда «Голоса» Евгений Кунгуров найден мертвым в центре Москвы

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Певец Евгений Кунгуров выступает на концерте «Спасибо за верность, потомки!» в рамках проекта «Международная сцена Бессмертного полка» в Москве, 2022 год
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Певец Евгений Кунгуров выступает на концерте «Спасибо за верность, потомки!» в рамках проекта «Международная сцена Бессмертного полка» в Москве, 2022 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певцы Евгений Кунгуров и Дана Гарипова, 2014 год
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Певцы Евгений Кунгуров и Дана Гарипова, 2014 год 
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Актриса, певица и телеведущая Екатерина Гусева и певец Евгений Кунгуров
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Актриса, певица и телеведущая Екатерина Гусева и певец Евгений Кунгуров 
© Соцсети
Певец Евгений Кунгуров, 2020 год
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Певец Евгений Кунгуров, 2020 год 
© Anatoly Lomokhov/Global Look Press

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Певец Евгений Кунгуров в образе оперного певца Дмитрия Хворостовского в шоу «Один в один», 2013 год
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Певец Евгений Кунгуров в образе оперного певца Дмитрия Хворостовского в шоу «Один в один», 2013 год 
© Global Look Press
Певец Евгений Кунгуров в образе певца Сергея Жукова в шоу «Один в один», 2013 год
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Певец Евгений Кунгуров в образе певца Сергея Жукова в шоу «Один в один», 2013 год 
© Евгений Осокин/ТАСС
Певцы Ренат Ибрагимов, Идар Коцев и Евгений Кунгуров (слева направо) выступают на концерте «Спасибо за верность, потомки!» в рамках проекта «Международная сцена Бессмертного полка» в Москве, 2022 год
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Певцы Ренат Ибрагимов, Идар Коцев и Евгений Кунгуров (слева направо) выступают на концерте «Спасибо за верность, потомки!» в рамках проекта «Международная сцена Бессмертного полка» в Москве, 2022 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певец Евгений Кунгуров и хор и оркестр Академического Ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации на V благотворительном концерте «Здравствуй, страна героев!», посвященном Дню Героев Отечества, в Государственном Кремлевском Дворце в Москве, 2022 год
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Певец Евгений Кунгуров и хор и оркестр Академического Ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации на V благотворительном концерте «Здравствуй, страна героев!», посвященном Дню Героев Отечества, в Государственном Кремлевском Дворце в Москве, 2022 год 
© Михаил Воскресенский/РИА Новости
Актриса Аглая Шиловская и певец Евгений Кунгуров, 2023 год
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Актриса Аглая Шиловская и певец Евгений Кунгуров, 2023 год 
© Алексей Никольский/РИА Новости

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Певец Евгений Кунгуров
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Певец Евгений Кунгуров 
© Соцсети

Оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров покончил с собой в возрасте 40 лет. Его тело нашли возле дома на Зоологической улице, в центре Москвы. Несколько Telegram-каналов сообщили, что заслуженный артист РФ незадолго до смерти написал супруге о том, что он хочет покончить с собой, и перестал отвечать на звонки. Женщина обратилась в службу спасения, но было уже поздно. У артиста остались двухлетняя дочь и восьмилетний сын.

Евгений Кунгуров был солистом Калининградского музыкального театра, соведущим программы «Романтика романса». Российские зрители знают его по проектам «Голос» (его наставником был Александр Градский), «Один в один!» и «Большая опера». В октябре 2023 года певцу присвоили звание заслуженного артиста России, он также носил звания заслуженного артиста Чечни и Ингушетии.

«Таким голосом и таким тембром можно петь все, что угодно. Мало шансов, что кто-то покажет то же самое», — говорил о Кунгурове Александр Градский.
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