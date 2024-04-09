Пугачева отреагировала на претензии Понаровской

68-летняя певица Ирина Понаровская в свое время выпустила книгу мемуаров «Честно говоря», в которой дала характеристику всем своим коллегам в шоу-бизнесе. Точнее выразились на эту тему читатели произведения, заявив, что Понаровская «откровенно разнесла» артистов. Конечно же, пару строчек о Пугачевой в книге все-таки были.

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Как ни крути, а женщины скандалили десятилетиями, однако, важно подметить, что конфликты их всегда были негласными. Больше похожи на взаимную неприязнь, на уколы, но без особой вражды. Когда у Ирины вышла книга, Примадонна ничего не ответила, но в личном блоге рассказала, почему не реагирует на ненависть и неприятные комментарии со стороны коллег.

Она с улыбкой процитировала слова великого Юрия Никулина: «Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми и они этого не переживут».

Понаровская рассказала, как Пугачева перешла ей дорогу

Пользователи самостоятельно сделали вывод, что эта цитата обращена в сторону Понаровской, однако, Примадонна говорила обобщенно. Вполне вероятно, что зрители поняли ее правильно. Просто артистка не хотела называть конкретных имен, но дала понять, что ситуация эта ее задела и не должна оставаться без комментариев.