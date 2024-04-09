Милохину пришла новая повестка

Блогеру Дане Милохину пришла повестка в армию в связи с весенним призывом. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, документ направили в популярный подмосковный TikTok-хаус, где прописан Милохин. Первая повестка блогеру пришла еще в октябре прошлого года на адрес в Анапе. Тогда отец знаменитости отказался за нее расписываться, пишет Mash.

В настоящее время Милохин живет в Таиланде. При этом он не раз заявлял о желании вернуться домой, однако Милохин уверен, что на Родине его не захотят видеть.

Осенью прошлого года Даня Милохин вернулся в Москву после почти года отсутствия. В столице он пробыл всего несколько дней. Однако на это негативно отреагировали многие общественные деятели. Некоторые из них сочли, что блогера стоит отправить на службу в армию в осенний призыв. Данные высказывания напугали артиста, после чего он принял решение снова покинуть страну.

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Факт возвращения Милохина стал активно обсуждаться во многих СМИ. Телеведущий Владимир Соловьев не остался в стороне и в эфире своего вечернего шоу напомнил, как блогер пел гимн Украины, и заявил, что его срочно нужно призвать на военную службу.