Стало известно, с кем встречается Егор Крид

Российский популярный певец Егор Крид состоит в отношениях с 21-летней блогершей Аминой Тендерлибае. Об этом сообщает «Курятник».

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Telegram-канал опубликовал видеоролик, смонтированный из нескольких трансляций в сервисе Twitch. На нем знаменитости обнимаются и ведут себя как пара. При этом официальных комментариев от самих звезд пока не поступало.

В прошлом году Крид жаловался на проблемы в личной жизни. Музыкант старается ходить на свидания, но все они заканчиваются безуспешно.

Последние отношения Егора Крида с блогершей и певицей Валей Карнавал продлились недолго. Они быстро расстались, после чего перманентно продолжали насмехаться друг над другом на глазах у общественности. Оба артиста сейчас сконцентрированы на развитии музыкальной карьеры, поэтому им так или иначе приходится видеться на разных мероприятиях.

Однако ни Карнавал, ни Крид публично не оглашали причин своего разрыва, хоть прошлое до сих пор и бередит их чувства. Так, например, певец вспомнил девушку во время речи, когда стоял с ней на сцене премии «Жара Media Awards — 2023».