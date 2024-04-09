Отношения с абьюзером, ислам: как живет экс-возлюбленная Тимати Решетова

Бывшая возлюбленная репера Тимати, блогер Анастасия Решетова рассказала, что у нее был опыт абьюзивных отношений. Что известно о личной жизни модели, кто допускал жестокость по отношению к ней, почему приняла ислам?

Что Решетова рассказала об абьюзе

Модель не раскрыла личность абьюзера. По ее мнению, самостоятельно выйти из «психологического плена» невозможно.

«[Пока] изучаю подробности произошедшего с Салтанат, меня сильно забрасывает в тревогу. <...> Я знаю это не понаслышке», — написала Решетова в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Анастасия Решетова раскрыла секрет поддержания стройности

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати отметила, что зачастую насилие в отношениях «скрывается за красивой картинкой». По ее мнению, контроль начинается только после уверенности, что партнер никуда не уйдет.

«После каждого выплеска агрессии в вашу сторону вас будут задаривать подарками или просто успокаивать правильными словами, как правило, убеждая в том, что это ваша вина», — добавила Решетова.

Так она прокомментировала смерть Салтанат Нукеновой из Казахстана. В убийстве обвиняют ее супруга, бывшего министра экономики республики Куандыка Бишимбаева. На судебном заседании он попытался оправдать свои действия. По словам экс-чиновника, когда он избивал девушку, всегда «был начеку», чтобы не навредить ей. Бишимбаев утверждает, что пинал жену, якобы «не причиняя существенный вред ее здоровью».

«Я когда пинал ее, я понимал, что пинаю по ягодицам. Что от этого человек не получит существенный вред. Осознавал, что нельзя причинить ей существенный вред здоровью», — сказал Бишимбаев.

При этом мать погибшей рассказала суду, что он убивал Салтанат в течение восьми часов. В результате девушка скончалась от травмы головы и внутреннего кровотечения. Родственники Нукеновой считают, что дело пытаются замять. Бишимбаев занимал посты министра экономики Казахстана до 2016 года. Затем он попался на взятке и хищении имущества, но был условно-досрочно освобожден.

Что известно о личной жизни модели

Самым громким романом блогера были отношения с Тимати, в союзе с которым родился сын Ратмир. Анастасия признавалась, что репер стал ее первой большой любовью. Спустя шесть лет совместной жизни они расстались.

Модель Алена Шишкова, в отношениях с которой у Тимати родился старший ребенок — дочь Алиса, ранее заявила, что Решетова появилась еще во время ее отношений с музыкантом. В интервью журналистке Надежде Стрелец она не стала скрывать обиду на бывшую избранницу музыканта.

«С Настей мы не общаемся и не общались особо. У нас была съемка для рекламы, но как-то так получилось, что не сложились прям хорошие отношения. А вот с новой девушкой Валей мы очень хорошо общаемся, потому что я часто [у них] бываю, к Алисе приезжаю. <...> Может быть, какая-то обида была на Настю, потому что она появилась еще во время наших отношений с Тимуром», — заявила Шишкова.

После расставания с исполнителем модели приписывали отношения со стилистом Алеко Надиряном. Также много слухов ходило о связи Решетовой с бизнесменом из Казахстана.

Что Решетова говорила о своей вере

Модель в 2021 году призналась, что стала мусульманкой. Поклонники и до этого отмечали, что она часто носит платки и длинные закрытые платья. В то же время сомнения все равно были, так как фото модели по-прежнему перемежаются со снимками в обтягивающих мини-платьях. Вопрос о религиозных убеждениях подписчики решили задать напрямую. Решетова ответила, что действительно приняла ислам и объяснила, почему не стала рассказывать об этом во всеуслышание.

«Считаю, что это стоит обсуждать лишь с самыми близкими сердцу людьми», — заявила она.

Позже она рассказала, что стала мусульманкой по двум причинам. Блогер добавила, что начала изучать эту религию еще во время отношений с Тимати.