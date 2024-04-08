Администратор Уральских пельменей раскрыла райдер артистов

Администратор по питанию команды проекта «Уральские пельмени» Валерия Хусаинова раскрыла райдер артистов. Позиции, заявленные в нем, она перечислила в видео «Закулисье "Уральских пельменей"», доступном на YouTube.

© Lenta.ru

«Самое главное, что должно всегда присутствовать на столе — это овощи и фрукты. Почти все актеры следят за своим питанием, стараются вести здоровый образ жизни», — раскрыла Хусаинова.

Она подчеркнула, что из овощей артисты больше всего любят морковные палочки. Также на их столе присутствуют орехи и протеиновые батончики.

Администратор подчеркнула, что также в распоряжении актеров есть кофемашина и кофе и фруктовые чаи. Кроме того, отметила Хусаинова, артистам заказывают еду из ресторанов.

«Весь день актеры на площадке репетируют и, конечно, им нужен заряд бодрости», — заключила сотрудница.

Ранее актер «Уральских пельменей» Александр Попов раскрыл закулисье проекта. Он отметил, что вместе с артистами над номерами работает группа авторов.