Цена квартиры: сколько стоила пластика лица Распутиной

59-летняя певица Маша Распутина потратила на пластику лица три миллиона рублей. Об этом рассказал пластический хирург Дмитрий Зимин.

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В сентябре сайт «Страсти» общался с пластическим хирургом, и он раскрыл, какие именно операции сделала исполнительница. Зимин считает, что для своего возраста 59-летняя звезда выглядит очень хорошо. Возможно, она добилась этого благодаря ряду хирургических вмешательств.

«Судя по фото, коррекция лица была точно и видимо, что это было сделано не в каких-то конкретных отделах, а подход был явно комплексным. Была проведена работа в верхней трети лица, о чем говорит расположение бровей, скорее всего это эндоскопическая коррекция верхней трети лица. Что касается нижней трети, скорее всего был лифтинг, плюс проведена работа и над шеей. Относительно блефаропластики — вероятно, так как выглядит Маша действительно не плохо. Можно сказать, что она как была, такой и осталось и это самый лучший комплимент для женщины, у которой с годами внешность только улучшается», – высказался Дмитрий Зимин.

Специалист напомнил, что цель пластических операций заключается не в том, чтобы изменить человека до неузнаваемости, а в том, чтобы сохранить его природную красоту и вернуть на несколько десятков лет назад. В случае с Машей, это удалось – уверен эксперт.

Как сообщает Telegram-канал «Звездач», операции на лице обошлись Распутиной в три миллиона рублей.

Ранее мы писали о том, что певица Бьянка заявила о желании сделать новую пластику.