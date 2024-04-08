Названа стоимость кольца Полины Дибровой

Как поется в известной песне, лучшими друзьями девушки являются бриллианты. Нельзя отрицать, что данное утверждение не лишено смысла, особенно если речь идет о запоминающемся подарке. Недавно Полина Диброва рассказала о новом украшении. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» основатель и дизайнер ювелирного бренда Юлиана Мава объяснила, в чем его особенность.

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Кольцо с бриллиантом и эффектом чернения

© Из профиля Instagram* Дибровой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Одним из оригинальных подарков станет кольцо с актуальным эффектом чернения и крупным ярким бриллиантом по центру композиции. Это роскошное и изысканное ювелирное украшение выглядит крайне привлекательным. Отдельным достоинством украшения является сочетание оригинального и в то же время актуального дизайна, вписывающегося в каждый созданный женский образ. Кольцо с эффектом чернения и бриллиантом, находящимся в центре, можно использовать не только тогда, когда хочется произвести впечатление на светской тусовке. Оно прекрасно подойдет и для создания элегантного, и лаконичного образа, чтобы расставить акценты там, где это нужно», — сообщила эксперт.

Как у звезд

Тренд на такого рода украшения подтверждают и фото в социальных сетях, на которых в подобных кольцах красуются известные личности. Так, например, аналогичный подарок получила молодая жена Дмитрия Диброва. Полина Диброва выложила в соцсетях снимок с презентом супруга, подписав фото: «Что-то очень необычное. Мне подходит».