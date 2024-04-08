Адвокат Макаревича заявил, что музыкант не ведет страницу в VK

Защита Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) заявила в Таганском суде Москвы, что музыкант не ведет страницу в соцсети VK, из-за публикаций в которой на него составили протокол о нарушении закона об иноагентах, передает корреспондент ТАСС.

"Защитой направлен запрос в администрацию VK для выяснения личности человека, который ведет эту страницу под названием "Андрей Макаревич", - сказал в суде представитель музыканта.

В суде рассматривается вопрос о пяти постах на странице без маркировки иноагента. В отношении артиста был составлен протокол по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом. По этой статье ему грозит штраф на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Суд принял решение отложить заседание на 13 мая, чтобы дать время защите Макаревича на получение ответа от администрации VK.

Это уже второй протокол по данной статье, составленный на Макаревича. Летом 2023 года он был оштрафован на 50 тыс. рублей за аналогичное правонарушение. Если человек дважды за год был привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей иноагента, ему может грозить уголовное дело. По статье 330.1 УК РФ ему может грозить уже до двух лет лишения свободы. В сентябре 2022 года Минюст РФ внес Макаревича в реестр иноагентов. Он постоянно проживает в Израиле. В разное время давал интервью, в которых негативно высказывался о специальной военной операции на Украине, открыто поддерживает заявления антироссийской направленности.