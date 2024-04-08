Концерты «Любэ», приуроченные к 35-летию группы, массово переносятся из-за планового обследования лидера коллектива Николая Расторгуева и рекомендации врачей не выступать в ближайшее время. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Расторгуева в одну из московских больниц. Указывалось, что причиной стали проблемы с сердцем у лидера «Любэ». Однако администратор группы «Любэ» Ирина Масленникова заявила, что «все в порядке». Также с опровержением выступил концертный директор Расторгуева.

В свою очередь жена артиста отметила, что проводится плановое обследование Расторгуева, выступить он не сможет и концерты будут перенесены на несколько недель.

Так, за несколько часов до начала был отменен концерт «Любэ» в Тюмени по причине «болезни артиста». Он перенесен на 29 мая, сообщает Mash.

Представитель Николая Расторгуева рассказал о состоянии его здоровья

7 апреля было отменено выступление группы в мытищинском ДК «Яуза». Концерт перенесли на 13 мая. Концерт в красногорском ДК «Подмосковье» должен был пройти 10 апреля, но отложен до 26 мая.

«Площадки в Орехово-Зуеве, Саратове, Томске и Новосибирске также пытаются связаться с организаторами, чтобы понять, что дальше», - утверждает канал.

Напомним, что ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил включить в школьную программу уроков музыки современных патриотических исполнителей, в том числе и группы «Любэ». В свою очередь Николай Расторгуев отметил, что не против того, чтобы его творчество изучали школьники, но не смог посоветовать какую-то конкретную композицию.