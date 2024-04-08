Никас Сафронов рассказал о необычных подарках на день рождения

Народному художнику России Никасу Сафронову дарили памятный футбольный мяч, большую медвежью шкуру, старинную икону и многое другое. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

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"В прошлые годы было много необычных подарков: старая потрескавшаяся от времени икона Тихвинской Божьей матери XVI века, я ее отреставрировал и хочу передать в дар в монастырь в Тихвине", – прокомментировал Сафронов.

По словам художника, футболист Станислав Черчесов подарил ему футбольный мяч, которым в 2018 году били серию пенальти на матче между Испанией и Россией. А бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев как-то подарил медвежью шкуру. Сегодня она лежит в каминном зале Сафронова.

"В этом году мне хотели подарить маленького леопарда стоимостью 9 миллионов рублей. Но я отказался от щедрого подарка и попросил маленького мейн-куна, его привезут специально для меня из Бельгии", – отметил Сафронов.

Художнику также дарили чучело крокодила начала XVII века и клетку XVIII века для зимнего сада, а народный художник РФ Александр Рукавишников преподнес в качестве подарка скульптуру "Сыпать розы перед свиньями".

Сафронов рассказал, что в будущем году планирует больше заниматься здоровьем и посещать спортзал. Он также продолжит вести мастер-классы и выставки в России и за рубежом. Художник готовит экспозицию в Ватикане, где представит работы на тему итальянской готики и церквей Рима и Ватикана, а также храмов Москвы, Владимира и Суздаля.

Мастер напомнил о своем Женевском проекте. Он готовил его вместе с Софи Лорен, которой и будет посвящена выставка. Также у Сафронова есть большой проект для церкви Святой Анны. В течение года вместе с тремя иконописцами он закончит иконостас из 34 икон.

Ранее эксперт по этикету Ольга Свежакова рассказала, что нельзя дарить на день рождения. По ее словам, необходимо избегать провокационных вариантов. Также при выборе презента стоит учитывать состояние здоровья человека и наличие у него определенных фобий.