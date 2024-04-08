«Пикник» сообщил о планах на гастрольный тур после теракта

Рок-группа «Пикник» сообщила о планах по возобновлению гастрольного тура после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом бас-гитарист Марат Корчемный рассказал в беседе с РЕН ТВ.

По словам музыканта, все запланированные на апрель концерты состоятся, не исключена и вероятность расширения городов в туре — «Пикник» может выступить с новой программой на Дальнем Востоке.

«В этот раз в программе мы применяем для нас абсолютно новую технологию. Можно назвать ее трехмерной какой-то инсталляцией — фигуры, предметы, кажется, что они летают над сценой и залом», — объяснил Корчемный, добавив, что особенно это впечатляет в больших помещениях.

Ближайшие выступления «Пикника» на этой неделе пройдут на Урале — в Магнитогорске, Челябинске и Екатеринбурге.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

Накануне исполнитель и предприниматель Эмин Агаларов опроверг, что эмигрировал из России после теракта.