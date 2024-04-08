Моргенштерн* примерил форму израильской армии

Рэпер Моргенштерн (*внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поделился снимками, на которых примеряет на себя форму израильского военного. Исполнитель сообщил, что полк, в котором он побывал, не «ходит в атаку», а автомат, с которым он позировал, «используется лишь для защиты». Также Моргенштерн сообщил, что во время посещения Стены Плача «говорил с Богом» и тот его «понял».

Певец пояснил, что поддерживает не конкретную религию или один народ, а «хороших людей, которые любят Бога». Исполнитель пожелал всем мира. Подписчики артиста в комментариях назвали его поступок необдуманным. Некоторые выразили мнение, что говорить о мире с автоматом в руках не логично. Ранее Моргенштерн решил поддержать жителей оренбургского Орска, затопленного из-за прорыва дамбы. По словам артиста, гуманитарную помощь для пострадавших уже начали закупать, скоро в город отправят фуру. Рэпер при этом не уточнил, какую именно помощь собирают пострадавшим жителям Орска. Однако, как отметил Моргенштерн, этим занимается его фонд.

До этого Моргенштерн заявил, что финансово помог тем, кого затронула террористическая атака на красногорский «Крокус Сити Холл». Артист собрал около 15 млн рублей, 12,5 млн из них уже были переданы врачам и пострадавшим.