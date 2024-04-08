Киркоров уличил Долину в обмане

Певец Филипп Киркоров назвал Ларису Долину врушкой в новом выпуске «Маски». Артистка стала приглашенной звездой на музыкальном телешоу.

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В новом выпуске передачи судьи пытались разоблачить участника в маске Бабочки. Ведущий проекта предположил, что Долина рассекретила конкурсанта по походке. Однако певица отвергла предположение Вячеслава Макарова.

Примечательно, что Киркоров не поверил словам Долиной. Более того, он упрекнул ее в обмане и назвал врушкой. По словам певца, он увидел «по глазонькам», что коллега разоблачила маску.

«Лариса Александровна — врушка, напомнила! Я вижу по глазонькам. Беда нашего поколения в том, что врать мы не умеем. Поэтому Лариса Александровна не умеет скрывать, что она увидела всё по походке, но решила сначала услышать Бабочку», — заявил Филипп.

К слову, певица не стала отрицать слова Киркорова. Долина подтвердила, что знает звезду в маске Бабочки.

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