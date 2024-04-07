Сын Жанны Фриске отметил 11-летие. Родная тетя обратилась к нему в соцсетях

Блогер Наталья Фриске, сестра умершей от рака певицы Жанны Фриске, обратилась к своему племяннику Платону в день рождения. Об этом сообщает «Газета.Ru».

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«Милый Платоша, поздравляем тебя с твоим днем рождения. Хочу, чтобы ты был счастлив. Знай, мы всегда тебя любим и ждем», — написала Наталья в соцсетях.

В воскресенье Платону исполнилось11 лет. Сейчас его воспитывает отец, телеведущий Дмитрий Шепелев. В интервью он упоминал, что запрещает родителям и сестре певицы видеться с мальчиком. Ссора связана с судами, начавшимися после смерти певицы.

Наталья Фриске рассказывала, что следит за племянником в соцсетях, используя чужие страницы, но не может переписываться с ним из-за контроля отца.

По ее словам, она мечтает познакомить Платона со своей дочерью Луной, которую родила в 2022 году. Наталья надеется, что племянник рано или поздно выйдет на связь, и семья воссоединится.

Ранее Наталья Фриске рассказала, что ее сестру мучили галлюцинации.