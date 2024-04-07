Стоянов рассказал, что однажды «послал» Михалкова

Известный актер Юрий Стоянов признался в интервью на Youtube-канале Надежды Стрелец, что однажды «послал» режиссера и блогера Никиту Михалкова.

Артист пояснил, что он отдыхал на даче. Внезапно раздался телефонный звонок и голос в трубке произнес: «Але, привет, это Михалков». По его словам, звонок поступил поздно вечером, голос показался незнакомым. Он решил, что это розыгрыш и «послал» собеседника.

Через некоторое время Михалков позвонил снова. В этот раз Стоянов попросил режиссера подтвердить свою личность: исполнить песню из фильма «Я шагаю по Москве».

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Режиссер согласился, исполнил куплет и заявил, что может спеть песни и из других лент. В частности, он был готов исполнить «Мохнатого шмеля» из «Жестокого романса».

Стоянов отметил, что после песни признал Михалкова. Режиссер сообщил, что звонит по делу, желает предложить актеру провести церемонию вручения премии «Золотой орел».

В дальнейшем Михалков снова звонил Стоянову. В частности, с тем, чтобы пригласить актера на роль одного из присяжных заседателей в фильме «12».