Агутин отреагировал на слухи о конфликте c Shaman

Певец Леонид Агутин рассказал, что не смог выступить на одной сцене с Shaman из-за болезни. В беседе с НТВ он опроверг слухи о конфликте с артистом.

Я не рад таким вопросам обычно, но хорошо, что вы спросили, потому что на самом деле случай вопиющий. <...> У меня была операция, неожиданно обнаружился тромб. <...> Я никогда в жизни не позволял себе по поводу своих коллег какие-то высказывания. Я сам артист, — подчеркнул исполнитель.

Агутин добавил, что публичных людей можно сравнить с участниками комиксов из-за того, что им часто приписывают слова, которые они никогда не произносили.