Близкие скрывают, что происходит с Николаем Носковым

Близкие певца Николая Носкова могут скрывать информацию о здоровье артиста, предположило издание "7дней.ru".

"При этом близкие никаких заявлений об изменениях в состоянии Носкова не делали и, судя по всему, хотели скрыть эту информацию от публики", - написано в статье.

7 апреля певец Стас Пьеха рассказал в беседе с "Пятым каналом", что Носков не смог принять участие на мемориальном концерте в Москве, так как находился на плановой реабилитации. Планировалось, что Пьеха выйдет на сцену с Носковым, однако по итогу артист выступил в дуэте с белорусским артистом IVAN.

Осенью 2023 года, отмечает "7дней.ru", по неизвестной причине отменился тур Носкова. Однако ходили слухи, что артист не смог гастролировать из-за проблем со здоровьем.

В мае того же года продюсер Виктор Дробыш признавался в интервью "Газете.Ru", что Николай Носков не забывает о здоровье, несмотря на концертную деятельность. Отмечалось, что пару лет назад музыкант перенес инсульт и постепенно возвращается к концертной деятельности.