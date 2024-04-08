Собчак снимет фильм о Пугачевой

Журналистка Ксения Собчак снимет документальный фильм про певицу Аллу Пугачеву. Глава ФПБК Виталий Бородин сообщил о планах Ксении в Telegram-канале.

© Passion.ru

В личном блоге Виталий рассказал, что Собчак планирует «спасти репутацию» уехавшей из России певицы. Она работает над фильмом, который напомнит россиянам о заслугах Пугачевой. При этом Бородин считает, что проект Ксении может усугубить положение артистки.

«Возможно, после этого фильма Пугачеву признают иностранным агентом. Аура у Собчак не очень, поэтому у Пугачевой высоки шансы получить статус», — заявил Виталий.

Также он высказался о судьбе Ивана Урганта. Виталий считает, что телеведущему надо «в срочном порядке» обратиться к Собчак, которая сможет «обелить репутацию» за определенный гонорар.

На данный момент Ксения Собчак никак не комментировала новость о съемках фильма.

Ранее музыкант Стас Намин признался, что может полететь на юбилей Аллы Пугачевой. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось, что Яну Поплавскую разозлило возвращение Ивана Урганта в кино и на ТВ.