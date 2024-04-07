МакSим расстроилась из-за подарка с бриллиантами от поклонника

40-летняя певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) получила от курьера роскошный подарок. Тайный поклонник прислал ей букет белых роз, торт и бархатный футляр с драгоценностями. Но артистка не рада такой щедрости: она хочет отправить их обратно.

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Внутри футляра оказался подарок с горой бриллиантов. Отправитель не оставил письма и никак не обозначил себя.

«Я такие подарки просто не принимаю, поэтому всё так и лежит в коробочке, ожидая своего хозяина. Может быть, это и правда от души, но мне не по себе от этого», — заявила певица в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Марина и раньше получала дорогие подарки. Ее бывший возлюбленный Антон Петров был владельцем крупной ювелирной сети. Однако певица не носит эти украшения, но сдать в ломбард их у нее не поднимается рука.

Она отмечает, что подарки были выражением благодарности за ее любовь. Часть из них МакSим отдает на благотворительность. Получить большой доход за них у нее не получается.

Ранее в Сети появилась информация о том, что МакSим взяла паузу в карьере из-за лечения алкоголизма. Однако вскоре певица опровергла эти слухи, заверив, что продолжит концертную деятельность, но уже не в прежних масштабах, поскольку приняла решение больше не работать «на износ».

После этого, певица улетела с детьми из России. Артистка решила взять отпуск, чтобы восстановиться.