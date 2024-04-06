Сябитова поддержала Кудрявцеву в период расставания с мужем

Лера Кудрявцева в начале года публично заявила о том, что она ушла от мужа.

«Алкоголь — зло», — так объяснила она эту новость.

Многие коллеги тогда высказывались, что Лера должна была бороться за мужа.

Роза Сябитова долго молчала, но, в итоге, решила высказаться. Ведь сама главная телесваха страны — из семьи алкоголика, пишет издание womanhit.ru.

«С алкоголиком жить тяжело, она долго продержалась. Когда ко мне обращаются девчонки, то я говорю: „Проблема алкоголизма — это не проблема жены, это проблема родителей, жены приходят и уходят, а мамочка одна-единственная“», - считает Роза.

Сябитова убеждена, что Кудрявцева поступила совершенно правильно.

«У Леры что, других дел нет? Ей дочку поднимать надо. Это что, ребенок должен все это видеть? Кому это надо? На своем опыте могу сказать. Я очень хотела, чтобы мама развелась, потому что спокойствия хотелось», - объяснила она.

Ранее мы писали о том, что Роза Сябитова впервые озвучила возможную причину развода комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.