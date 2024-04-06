Лика Стар рассказала о родах первенца

У Лики Стар остались ужасные воспоминания о родах своего первого сына Андрея в российском роддоме. Об этом певица рассказала в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на НТВ, пишут news.ru.

Появление малыша на свет сопровождалось осложнениями, но врачи почему-то не стали делать кесарево сечение. В результате Лика долгое время была вынуждена восстанавливать здоровье ребенка.

«В итоге все прошло не слишком хорошо. Я с ужасом вспоминала эти роды. Ладно я, больше пострадал Артем, мой старший сын, потому что после таких родов мы его очень долго восстанавливали, — рассказала она.

Второго ребенка, дочь Аллегру, певица родила в Италии. Она учла негативный опыт и подготовилась. Во время рождения Аллегры «пришлось срочно разворачивать палату и делать кесарево сечение», рассказала звезда.

В настоящее время Лика Стар живет в съемной квартире в Москве. Артистка уехала из Италии, где прожила 20 лет, оставив там супруга с детьми.

Певица обьяснила, что звала супруга поехать вместе с ней в Москву, но тот отказался. Дочь Аллегра и сын Марк артистки и итальянца остались с отцом. Лика Стар призналась, что очень скучает по детям, несмотря на то что они приезжают в гости.