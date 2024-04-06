Концерт Паши Техника в Казани под угрозой отмены

Паша Техник 6 апреля в казанском клубе Bazzar должен был выступить с диджей-сетом. Предполагалось, выступление начнется в 23-00. Однако, по информации издания gazeta.ru, мероприятие может быть отменено.

Недавно Техник был на частной вечеринке, куда внезапно нагрянули полицейские. В интернете появился ролик, где видно, что люди в масках заставили участников празднества лечь на пол и начали искать Техника, который снимал все это с верхнего этажа.

Полицейские попросили рэпера спуститься для досмотра, на что тот ответил отказом в грубой форме.

Вчера музыкант в личном блоге рассказывал подписчикам, что с ним все в порядке. Но сегодня его страничка пуста, а в клубной соцсети предлагают обменять билеты, потому что концерт переносится на неопределенный срок.

В конце декабря 2023 года стало известно, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина написала заявление в МВД на Пашу Техника. Она считает, что рэпер занимается пропагандой запрещенных веществ, рекламой магазинов по продаже наркотиков и распространением порнографического и другого деструктивного контента.