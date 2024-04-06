Супруга Петросяна рассказала о проблемах со здоровьем

Татьяна Брухунова была вынуждена отказаться от высоких каблуков. Молодая супруга юмориста любит брендовую обувь, но вынуждена выбирать модели на плоской подошве. Изящные туфли на шпильке она надевает на короткое время выходов на светские тусовки, захватывая с собой сменную обувь. Об этом информирует портал thevoicemag.ru.

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«После сложной операции по удалению вен из правой ноги каблуки ушли из моей жизни по медицинским показаниям», — призналась Татьяна.

По ее словам, она прооперировалась еще до первой беременности, поскольку варикоз может быть опасен осложнениями в этот период.

Накануне Татьяну Брухунову возмутило поведение подписчиков в соцсетях. Молодая жена юмориста заявила, что фанаты могли бы поактивнее ставить лайки на ее публикации. Ведь она старается для публики. Но реакций в виде эмодзи почему-то предательски мало. Под последним постом она насчитала их чуть больше тысячи, при том, что публикацию посмотрели несколько десятков тысяч человек.