Эксперт оценил подлинность завещания Жени Белоусова

У рано ушедшего из жизни Жени Белоусова осталось двое детей от разных матерей. Несмотря на то, что певец умер 26 лет назад, у его дочери и сына до сих пор оставались вопросы по наследству.

Вдова артиста Елена Худик, ее дочь Кристина и внебрачный сын певца Роман встретились в студии программы «Эксклюзив» на Первом канале.

Роман попросил проверить подлинность завещания отца. Согласно документу, трехкомнатная квартира в Лефортово, в которой певец жил с Худик и их дочерью, досталась Кристине.

«Зачем человек пишет завещание в 30 лет?», — не понимал Роман.

Елена объяснила, что таким образом Женя хотел удержать свою дочь в Москве. Они с Белоусовым расстались, и артист не хотел, чтобы бывшая супруга увезла дочь. Они пошли к нотариусу, где Белоусов и составил это завещание. Об этом пишет портал vokrug.tv.

Графолог Татьяна Кузнецова получила для исследования написанную от руки записку певца и завещание. Эксперт пришла к выводу, что оба документа написаны одним человеком.

«Размер и форма букв в первой и во второй записке идентичны. Размер достаточно мелкий, форма раздутая. Также идентичны нижние отростки в буквах «у»: они открыты, то есть не происходит пересечение штриха. Абсолютно одинаково написана буква «р», один нажим движения вниз-вверх», — сообщила Кузнецова.

Жизнь кумира 90-х окончилась трагически. В конце марта 1997 года, после отпуска в Таиланде, Евгений попал в институт Склифосовского с приступом острого панкреатита. Дала о себе знать и травма головы, полученная в детстве, в результате чего произошел инсульт. Врачи провели семичасовую операцию на головном мозге, но Женя не вышел из комы. В ночь на 2 июня Белоусов скончался от кровоизлияния на 33-м году жизни.