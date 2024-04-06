Свиридова рассказала о своей «большой ошибке»

Алена Свиридова назвала своей большой ошибкой, что отправила сына учиться за границу. В свое время она устроила Василия учиться в Канаде. После окончания института молодой человек не стал возвращаться в Россию.

Певица в интервью с телеведущей Светланой Бондарчук призналась, что «осталась без ребенка». Алена практически не видит Василия, а из-за разных часовых поясов неудобно созваниваться. Об этом рассказывает gazeta.ru.

«Сейчас я понимаю, что, когда родитель отправляет детей учиться за границу, да, дети учатся там. Но они теряют тут целый пласт общей студенческой жизни. Если они вернутся — у них вот этот большой пробел, потому что они вернулись оттуда с теми привычками и учением. И здесь потерянное время. А если они остаются там, они все равно остаются «нашими». Мы обрекаем этих детей быть как блуждающий форвард», — объяснила Свиридова.

Певица Алена Свиридова призналась в беседе с Hello!, что в сложных ситуациях обращается к философам, а не к психологам. Свиридова считает, что слова философов проверены временем