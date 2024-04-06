СМИ: налоговая требует от Сябитовой погасить задолженность

Роза Сябитова недоплатила российской налоговой инспекции около 250 тысяч рублей. Главной телесвахе страны уже пришло уведомление от ФНС с требованием погасить задолженность. В противном случае у нее как минимум могут быть проблемы с выездом за границу, информируют news.ru.

Роза Сябитова рассказывала, что получает пенсию в размере 15 тысяч рублей. Но, по ее словам, живет она на другие доходы. Так что на маленькую пенсию она не жалуется, в отличие от многих звезд.

Несколько лет назад Сябитова купила участок в Подмосковье. Его площадь — 30 соток. С 2016 года телеведущая живет не в городе.

На участке находятся двухэтажный дом и отдельный дом для гостей. Также есть детская площадка, спа-салон, ландшафтная зона в китайско-корейском стиле, сад и, конечно, теплицы.

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Сябитова отметила, что сейчас идет строительство тренажерного зала и библиотеки, где она собирается хранить много книг. По ее словам, надо делать все, чтобы старость была комфортной.