Соседов высказался о национализации гостиницы Ротару в Крыму

О том, что гостиницу Софии Ротару в Крыму, которую она переоформила на своего сына для упрощения продажи, но продать так и не смогла, могут национализировать, слухи ходят давно. Однако Сергей Соседов считает, что такой вариант маловероятен, пишет портал passion.ru.

«Отберут ли у нее дом и гостиницу в Крыму, давайте посмотрим. Об этом говорят давно, но это только разговоры», — заявил он.

При этом молчание певицы в соцсетях и отсутствие комментариев для прессы Соседов объяснил тем, что она уже все давно сказала.

Мэр Ялты рассказала, что отель Ротару Villa Sofia могут национализировать

«Софии Ротару уже не нужно ни на что реагировать, она уже давно все сделала», — констатировал музыкальный критик.

Ранее мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что отель Ротару Villa Sofia, расположенный в крымском курорте, давно не принимает гостей. Кроме того, власти решают вопрос лишения Ротару звания почетного жителя Ялты. Она уточнила, что артистка проживала в Ялте в тот момент, когда принималось решение о присвоении ей этого статуса.