Подольская: «Отношусь к внешности как к части своей работы»

Наталья Подольская относится к своей внешности как к части работы. Она следит за своей фигурой и питанием, пьет много воды и не ест консервы, соленое и жирное, старается соблюдать режим сна и ведет активный образ жизни. Об этом рассказывает aif.ru.

«Очень слежу за питанием. Пью много воды, особенно в первой половине дня. Не употребляю консервы, соленое, жирное. Стараюсь не переедать, не ем после 7 вечера. Я очень мало набрала даже во время беременности», - объяснила певица.

Чтобы быть в форме, Наталья после родов стала постоянной посетительницей спортивного зала.

«После рождения детей я практически сразу стала ходить в тренажерный зал: на групповые занятия, различные кардио и силовые тренировки. И все это — лишь для того, чтобы выглядеть на сцене соответственно», — призналась Подольская.

Наталья Подольская замужем за певцом Владимиром Пресняковым-младшим с 2010 года. В 2015-м у них появился на свет сын Артемий. А в 2020-м артистка родила младшего сына Ивана.